Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Güncel Haber

Kasımpaşa, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

az önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün Kasımpaşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması gerçekleştiren lacivert-beyazlı ekip, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pas ve şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Kasımpaşa, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 14.00'te yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.

(İHA)

Antalyaspor, Kasımpaşa, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Ağaoğlu: Bugünlerin yaşanacağını biz biliyorduk
Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:22:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]