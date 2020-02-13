Kasımpaşa, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kasımpaşa, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. İdmanın, 19 yaş altı takımıyla yapılan hazırlık maçıyla tamamlandığı belirtildi.

Kasımpaşa, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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