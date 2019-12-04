Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker: "Tur şansımız yüksek"
Son Dakika Spor Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker: 'Tur şansımız yüksek' - Son Dakika Spor

Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker: "Tur şansımız yüksek"

6 saat önce

Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker, 2-1'lik Van Spor galibiyeti sonrası, "Maçın başında biraz konsantrasyon eksikliği yaşadık ama toparladık.

Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker:

Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker, 2-1'lik Van Spor galibiyeti sonrası, "Maçın başında biraz konsantrasyon eksikliği yaşadık ama toparladık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek daha farklı olabilirdi. Tur şansımız yüksek" dedi.


Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Van Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker, mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu. Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Çoker, "Van maçına çıkarken planlarımız vardı. Rakibin son iki maçını analiz ettik. 3. bölgede baskı ile başlamayı düşündük. Maç başında biraz konsantrasyon kaybı yaşadık. Mücadele 2-1 bitti ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik 6-1, 7-1 olabilirdi. Genç ve süre almayan oyuncuları oynatma şansı bulduk. Bundan memnunuz. Bize hazır olduklarını da gösterdiler. Tur şansımızı yüksek olarak görüyorum. Tek endişemiz Van'daki hava şartları olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:57 Kaynak: İHA
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