Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker: "Tur şansımız yüksek"
Son Dakika Spor Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker: 'Tur şansımız yüksek' - Son Dakika Spor

Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker: "Tur şansımız yüksek"

6 saat önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Van Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker:

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Van Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker, mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu. Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Çoker, "Van maçına çıkarken planlarımız vardı. Rakibin son iki maçını analiz ettik. 3. bölgede baskı ile başlamayı düşündük. Maç başında biraz konsantrasyon kaybı yaşadık. Mücadele 2-1 bitti ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik 6-1, 7-1 olabilirdi. Genç ve süre almayan oyuncuları oynatma şansı bulduk. Bundan memnunuz. Bize hazır olduklarını da gösterdiler. Tur şansımızı yüksek olarak görüyorum. Tek endişemiz Van'daki hava şartları olacak" şeklinde konuştu.


Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Van, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:52 
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