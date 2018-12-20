Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Ara Vermeden Beşiktaş Hazırlıklarına Başladı

Kasımpaşa, Ara Vermeden Beşiktaş Hazırlıklarına Başladı

21 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kasımpaşa, Ara Vermeden Beşiktaş Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenmanda Menemen Belediyespor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Bu maçta forma giymeyen futbolcular ise antrenmana ısınma ile başladı. Tempolu koşu ve 5'e 2 top kapma çalışan lacivert-beyazlı futbolcular, kanat orta gol organizasyonu yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Sakatlıkları devam eden İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadı. Kasımapaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:30 Kaynak: İHA

Aralık, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor
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