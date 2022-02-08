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Kasımpaşa, Awer Mabil'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Kasımpaşa, Awer Mabil'i kadrosuna kattı

08.02.2022 23:21
Kasımpaşa, Awer Mabil'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Danimarka takımlarından Midtjylland'da forma giyen Kenya asıllı Avustralyalı orta saha oyuncusu Awer Mabil'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, Danimarka takımlarından Midtjylland'da forma giyen Kenya asıllı Avustralyalı orta saha oyuncusu Awer Mabil'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, devre arası transfer döneminin son saatlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha Awer Mabil'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Danimarka ekiplerinden FC Midtjylland takımının oyuncusu Awer Mabil, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Mabil, Midtjylland formasıyla 142 resmi müsabakada 21 kez rakip fileleri havalandırdı.

(İHA)

Kasımpaşa, Awer Mabil'i kadrosuna kattı
Kasımpaşa, Awer Mabil'i kadrosuna kattı

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Midtjylland, Kasımpaşa, Danimarka, Kenya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasımpaşa, Awer Mabil'i kadrosuna kattı - Son Dakika


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