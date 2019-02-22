Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor Deplasmanında

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.



Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Süper Lig'de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, çıktığı 5 maçta da puan alamadı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 29 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.



Kasımpaşa'da sakatlığı süren Josue Sa ile sarı kart cezalısı David Pavelka, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.



İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beşiktaş, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Alanyaspor, Haydar Yılmaz, Efecan Karaca ve Giorgios Tzavellas'ın Sözleşmelerini Uzattı

Gomis'in Gol Sevincinden Korkan Top Toplayıcı, Kaçacak Delik Aradı

FIFA'dan İngiliz Devi Chelsea'ye 2 Dönem Transfer Cezası