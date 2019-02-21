Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

10 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı devam eden Portekizli futbolcu Josue Sa'nın katılmadığı bildirildi.

Ligin ikinci yarısında henüz puan elde edemeyen Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Spor
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