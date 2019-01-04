Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Azad Toptik'i Kadrosuna Kattı

Kasımpaşa Azad Toptik'i Kadrosuna Kattı

1 saat önce

Kasımpaşa, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Türk futbolcu Azad Toptik'i kadrosuna dahil etti.

Kasımpaşa Azad Toptik'i Kadrosuna Kattı, System.String[]
Kasımpaşa, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Türk futbolcu Azad Toptik'i kadrosuna dahil etti. Kasımpaşa, transferde hız kesmiyor. Lacivert-beyazlı kulüp, Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki Türk futbolcu Azad Toptik'i 2 buçuk yıllığına renklerine bağladı. Kulüp Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in katılımıyla yapılan imza töreninde genç kanat oyuncusu kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeyi imzala

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:01 Kaynak: İHA

Almanya, Kasımpaşa, Güncel
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