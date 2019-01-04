Kasımpaşa, Azad Toptik'i Transfer Etti
21 dakika önce
Kasımpaşa, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart'ın rezerv takımında forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:09 Kaynak: AA
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