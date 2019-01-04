Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Azad Toptik'i Transfer Etti

Kasımpaşa, Azad Toptik'i Transfer Etti

21 dakika önce

Kasımpaşa, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Azad Toptik'i Transfer Etti, System.String[]
Kasımpaşa, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart'ın rezerv takımında forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Almanya, Kasımpaşa, Spor
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