Kasımpaşa - B.b. Erzurumspor: 2-1

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip
Erdoğan
HAKEMLER: Zorbay Küçük, İsmail Şencan
, Erdem Bayık
KASIMPAŞA: Ramazan Köse
- Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Sadiku (Dk. 68 Veysel), Pavelka, Tarkan
, Hajradinovic (Dk. 53 Karim Hafez), Trezeguet (Dk. 90+6 Özgür Çek
), Koita
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic - Tolga Ünlü
, Kanstrup, Lokman Gör
(Dk.45+1 Hakan Arslan
), Leo, Kone (Dk. 58 Sunu), Scuk (Dk. 84 Opseth), Eduok, Taylan Antalyalı, Obertan, Rashad Muhammed
GOLLER: Dk.29 ve Dk. 76 Koita (Kasımpaşa) - Dk. 61 Eduok (BB Erzurumspor
)
SARI KARTLAR: Veysel (Kasımpaşa) - Scuk ( BB Erzurumspor)
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Kasımpaşa, B.B. Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
9'uncu dakikada Popov'un sağ kanatan ortasında Koita iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı ancak top auta gitti.
29'uncu dakikada Sadiku'nun pası ile rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Koita'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
36'ncı dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Trezeguet'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Sehic iki hamlede kurtardı.
58'inci dakikada Karim Hafez'in pasında topla buluşan Popov, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
61'inci dakikada Hakan Arslan'dan pasında sol kanatta topa sahip olan Eduok, rakipleri ile girdiği mücadele sonrasında çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
69'uncu dakikada Pavelka'nın ceza sahası yayından vuruşunda topa son anda kaleci Sehic müdahale ederek dışarı çıkardı.
76'ncı dakikada Koita'nın pası ile ceza sahasına giren Tregezuet, meşin yuvarlağı arkaya çevirdi. Tregezuet'nin çevirdiği topa altıpas içinde kayarak vuruş yapan Koita meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
Karşılaşma 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile son buldu. - İstanbul