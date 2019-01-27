Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Başakşehir ile 18. Randevuda

Kasımpaşa, Başakşehir ile 18. Randevuda

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir ile ligde 18. kez mücadele edecek.

Kasımpaşa, Başakşehir ile 18. Randevuda, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir ile ligde 18. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir ile ligde 18. kez karşılaşacak. Geride kalan 17 maçta Kasımpaşa, 5 galibiyet alırken, Başakşehir ise 10 kez 3 puanı kazanan taraf oldu. 2 maç da beraberlikle noktalandı.

Kasımpaşa, ligde geride kalan 18 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 29 puanla 5. sırada bulunurken, lider Başakşehir'in ise 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Son 5 maçta 1 galibiyet alan Paşa, Başakşehir deplasmanından 3 puan alarak, çıkışa geçme hedefinde. Ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ise Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Paşa'da 4 eksik

Üst sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşmada konuk ekip Kasımpaşa'da 4 oyuncu görev alamayacak. 3 oyuncu kart cezası sebebiyle sahada olamazken bir oyuncu da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Diagne ve Josue Sa kırmızı kart, Veysel Sarı ise sarı kart cezalısı olduğu için sahaya çıkamayacak. Abdul Rahman Khalili ise sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Başakşehir, Spor
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