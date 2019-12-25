Kasımpaşa, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasımpaşa, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Kasımpaşa, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Kasımpaşa, ilk yarının son maçında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kasımpaşa, ilk yarının son maçında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Tayfur Havutçu yönetiminde yapılan antrenman, salonda kuvvet çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan lacivert-beyazlı futbolcular, bu bölümde dar alanda taktik idman gerçekleştirdi.

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

(İHA)

Başakşehir, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
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