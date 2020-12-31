Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz 'e uygulanan Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlanılmıştır. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz başkan vekilimiz Sayın Hasan Hilmi Öksüz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

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