Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Bb Erzurumspor Hazırlıklarına Devam Etti

Kasımpaşa, Bb Erzurumspor Hazırlıklarına Devam Etti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Bb Erzurumspor Hazırlıklarına Devam Etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Milli takımlarından dönen Trezeguet, Hafez, Heintz, Ben Youssef ve Pavelka idmana katılırken diğer futbolcular izinli oldukları için yer almadı.

Sakatlıkları bulunan Uğurcan, Khalili, Hajradinovic ve Veysel'in ise tedavilerine devam edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:28 Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Kasımpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir Hazırlık Maçında Pendikspor'a Yenildi Akhisarspor Forması Giyen Bora Körk, Futbolu Bırakma Kararı Aldı Şenol Güneş'in Milli Takıma Gitmesine En Çok Sevinen İsim Loris Karius Oldu! Olympiakos, Islam Slimani'yi Transfer Etmek İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:14:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Bb Erzurumspor Hazırlıklarına Devam Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]