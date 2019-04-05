Kasımpaşa, Bb Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
40 dakika önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına yaptıkları antrenmanla devam etti.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçı hazırlıklarına yaptıkları antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli
gözetiminde yapılan antrenman düz koşuyla başladı ve ısınma hareketleriyle devam etti. İdmanda top çalışmasının ardından BB Erzurumspor maçının taktiği üzerinde duruldu.
Antrenmanda sakatlıkları bulunan Scuffet ve Uğurcan antrenmana katılmazken, Veysel ve Khalili takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:07 Kaynak: İHA
"Fener Ol" Kampanyası 5 Milyon TL'yi Geçti
Fenerbahçe'nin Eleştirilen İsmi Slimani, Sporting Lizbon'a Dönmek İstiyor
Albayrak: Seçime Gitme Mecburiyeti Ortadan Kalktı
Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı