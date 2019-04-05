Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Bb Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Kasımpaşa, Bb Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

40 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına yaptıkları antrenmanla devam etti.

Kasımpaşa, Bb Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına yaptıkları antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli gözetiminde yapılan antrenman düz koşuyla başladı ve ısınma hareketleriyle devam etti. İdmanda top çalışmasının ardından BB Erzurumspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Scuffet ve Uğurcan antrenmana katılmazken, Veysel ve Khalili takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:07 Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Kasımpaşa, Spor
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