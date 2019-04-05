Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Bb Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Kasımpaşa, Bb Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

38 dakika önce

- Kasımpaşa, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına yaptıkları antrenmanla devam etti.

Kasımpaşa, Bb Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
- Kasımpaşa, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına yaptıkları antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli gözetiminde yapılan antrenman düz koşuyla başladı ve ısınma hareketleriyle devam etti. İdmanda top çalışmasının ardından BB Erzurumspor maçının taktiği üzerinde duruldu.
Antrenmanda sakatlıkları bulunan Scuffet ve Uğurcan antrenmana katılmazken, Veysel ve Khalili takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:47 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Erzurumspor Kulübü, Spor
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