Kasımpaşa, Bb Erzurumspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak olan Kasımpaşa'da, karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'u ağırlayacak olan Kasımpaşa
'da, karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.
Kasımpaşa, teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde sabah saatlerinde 1.5 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarında bulunun oyuncular Trezeguet, Hafez, Heintz, Ben Youssef ve Pavelka ile sakatlıkları bulunan Hajradinovic ve Khalili antrenmana katılmazken, Uğurcan ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:55 Kaynak: DHA
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