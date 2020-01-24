Kasımpaşa, Belçikalı savunma oyuncusu Tirpan'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçikalı savunma oyuncusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika ekibi Lokeren'de forma giyen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.