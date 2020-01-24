Kasımpaşa, Belçikalı savunma oyuncusu Tirpan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Belçikalı savunma oyuncusu Tirpan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Belçikalı savunma oyuncusu Tirpan'ı kadrosuna kattı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçikalı savunma oyuncusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna dahil etti.

Kasımpaşa, Belçikalı savunma oyuncusu Tirpan'ı kadrosuna kattı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçikalı savunma oyuncusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika ekibi Lokeren'de forma giyen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kasımpaşa, Belçika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da Florin Andone antrenmanlara başladı
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Depremi şiddetli hissettik TJK, 6.8'lik depremin ardından Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı Göztepe maçında takımı Gökhan Keskin ile Şenol Fidan yönetecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:46:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa, Belçikalı savunma oyuncusu Tirpan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]