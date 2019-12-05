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Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün TFF 2. Lig temsilcisi Vanspor FK ile karşılaşan Kasımpaşa, Beşiktaş müsabakası öncesi ara vermeden ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman, yeni teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde yapıldı. Vanspor FK müsabakasında fazla süre alan futbolcular, idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı idman, dayanıklılık çalışmasıyla sürdü. Antrenman, pozisyon çalışmalarının ardından yapılan taktik idmanla sona erdi.

Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Kasımpaşa, Beşiktaş, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:26 Kaynak: AA
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