Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.



Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Vanspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Oynamayan ve az süre alan oyuncular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından core çalışmalarıyla devam edileen antrenman taktik çalışmayla sona erdi.



Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL