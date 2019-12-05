Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:25 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Vanspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Oynamayan ve az süre alan oyuncular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından core çalışmalarıyla devam edileen antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL
İBB'nin yapımına devam ettiği Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattında işçiler, iş bıraktı PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan "Var" açıklaması geldi Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti