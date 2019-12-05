Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Vanspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Oynamayan ve az süre alan oyuncular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından core çalışmalarıyla devam edileen antrenman taktik çalışmayla sona erdi.


Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL

Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB'nin yapımına devam ettiği Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattında işçiler, iş bıraktı
PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan "Var" açıklaması geldi Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 01:00:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]