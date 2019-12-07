Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. İdman taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:16 Kaynak: AA
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