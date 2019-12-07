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Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:16 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. İdman taktik çalışmayla sona erdi.
Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.
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