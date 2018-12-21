Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Beşiktaş Maçına Hazır

Kasımpaşa, Beşiktaş Maçına Hazır

10 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş ile yarın saat 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Beşiktaş Maçına Hazır, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş ile yarın saat 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 18.00'de başladı ve bir saate yakın sürdü.

Kasımpaşalı oyuncular antrenmana ritmik ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam ettiler. Antrenman, yarı sahada yapılan taktiksel çift kale maç ile devam ederken, ardından yapılan soğuma hareketleri ile sona erdi.

Sakatlığı devam eden İlhan Depe antrenmana katılmadı. Abdul Rahman Khalili ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Antrenman öncesi bir grup taraftar takımı ziyaret etti. Taraftarlar, teknik direktör Mustafa Denizli ve oyunculara baklava ikram ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:49 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Kasımpaşa, Spor
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