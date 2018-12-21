Kasımpaşa, Beşiktaş Maçına Hazır
10 saat önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş ile yarın saat 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş
ile yarın saat 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 18.00'de başladı ve bir saate yakın sürdü.
Kasımpaşalı oyuncular antrenmana ritmik ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam ettiler. Antrenman, yarı sahada yapılan taktiksel çift kale maç ile devam ederken, ardından yapılan soğuma hareketleri ile sona erdi.
Sakatlığı devam eden İlhan Depe
antrenmana katılmadı. Abdul Rahman Khalili ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
Antrenman öncesi bir grup taraftar takımı ziyaret etti. Taraftarlar, teknik direktör Mustafa Denizli ve oyunculara baklava ikram ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:49 Kaynak: DHA
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