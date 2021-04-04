Kasımpaşa-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, ligde son oynadığı Fenerbahçe maçına göre iki farklı isimle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip, milli maç arası sırasında yeni tip koronavirüs vakalarının yanı sıra sakat ve cezalı oyuncuların olmasıyla Kasımpaşa karşılaşmasına önemli oyuncularından yoksun çıktı.

Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart'ta Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sakatlanan Vincent Aboubakar Kasımpaşa karşısında forma giyemedi.

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanan Bernard Mensah da 32. hafta mücadelesinde takımını yalnız bıraktı.

Bosna Hersek 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanan Ajdin Hasic de kadroda yer alamadı.

Yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan siyah-beyazlı oyuncular Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz de karantina süreci nedeniyle kadroda yer alamayan isimler arasında bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde görev verdiği Aboubakar'ın yokluğunda bu sezon sol kanatta görev verdiği Cyle Larin'i forvette görevlendirdi.

Larin'in forvet hattına geçmesiyle Fenerbahçe derbisinde yedek soyunan Georges-Kevin N'Koudou Kasımpaşa karşısında ilk 11'de şans buldu.

N'Koudou 4 maç sonra ilk 11'de

Siyah-beyazlı ekibin Fransız oyuncusu N'Koudou, 4 maç sonra ligde ilk 11'de görev yaptı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 yendiği maçta ilk 11'de şans bulan N'Koudou; Yeni malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.

Cezalı Ghezzal'in yerine Necip Uysal

Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşen Rachid Ghezzal'in yerine Necip Uysal ilk 11'de forma giydi.

Necip Uysal savunmanın sağında görev alırken, sezon başından beri bu bölgede forma giyen Valentin Rosier orta sahanın sağında oynadı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Ersin Destanoğlu, Welinton, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ilk 11'de sahaya çıktı.

Gökhan Töre kadroda

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Gökhan Töre de Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer aldı.

Gökhan, sakatlığı nedeniyle ligdeki Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer alamamıştı. Gökhan, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca kaleciler Utku Yuvakuran, Emre Bilgin ile oyuncular Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçi Kasımpaşa maçına yedek başladı.

Aboubakar, Mensah ve Hasic karşılaşmayı tribünden takip etti.

Şenol Can takımın başında ilk maçına çıktı

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can, lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı.

Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Can'ı takımın başına getirmişti.

Şenol Can son olarak Fatih Karagümrük'te görev yapmıştı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Julian Marc Jeanvier, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Tosic eski takımına karşı

Kasımpaşa'nın da ilk 11'de görev alan Dusko Tosic, eski takımı Beşiktaş'a karşı forma giydi.

Beşiktaş formasını 2015-2018 yılları arasında giyen Tosic, Çin'in Guangzhou ekibine transfer olmuştu. Tosic, ara transfer döneminde Kasımpaşa'nın kadrosuna dahil olmuştu.