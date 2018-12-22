Kasımpaşa-Beşiktaş Maçının Var'ı Barış Şimşek Oldu
3 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'nın bu akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa
'nın bu akşam sahasında Beşiktaş
ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek
oldu. Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır
yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun
yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Mustafa Öğretmenoğlu
yer alacak. Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinin VAR'ı Barış Şimşek, geçtiğimiz haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan M.Başakşehir- Galatasaray
maçında da Video Yardımcı Hakem görevinde bulunmuştu.
(Uygar Aydın/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:01 Kaynak: İHA
Kasımpaşa-Beşiktaş Maçının Var'ı Barış Şimşek Oldu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Sompo Japan: 95 - Banvit: 75
Son Dakika! Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı
Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti