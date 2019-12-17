Kasımpaşa bir üst tura yükseldi - Son Dakika
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Kasımpaşa bir üst tura yükseldi

6 saat önce

Kasımpaşa: 2VAN / DHASTAT: Van AtatürkHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Abdullah Bora ÖzkaraVANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Salih Şenbaş, Şerif Doğan, İsmail Güner (Dk. 71 Sefa Küpeli), Batuhan Er (Dk. 80 Emrah Tacir), Cihan Özkaymak (Dk.

Kasımpaşa bir üst tura yükseldi, System.String[]

Kasımpaşa: 2

VAN/ DHA

STAT: Van Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara

VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Salih Şenbaş, Şerif Doğan, İsmail Güner (Dk. 71 Sefa Küpeli), Batuhan Er (Dk. 80 Emrah Tacir), Cihan Özkaymak (Dk. 46 Tunç Murat Behram), Serdar Cansu, Samet Cantürk, Mehmet Sıddık İstemi, Oktay Aydin (Dk. 100 Mert Özyıldırım), Barış Gök, Barış Sağır

KASIMPAŞA: Murat Can Yıldız, Uğurcan Yazğılı, Ben Youssef, Hajradinovic, Heintz (Dk. 111 Emre Çetinkaya), Khalili (Dk. 117 Oğuzhan Özcan), Veysel Sarı, İlhan Depe (Dk. 106 Batuhan Dıraga), Çağtay Kurukalıp, Azad Toptik (Dk. 61 Ahmet Hakan Demirli), Karim Hafez

GOLLER: Dk. 33 Hajradinovic, Dk. 96 İlhan Depe (Kasımpaşa), Dk. 45 Batuhan Er (penaltıdan), Dk. 60 Serdar Cansu (Vanspor Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Dk. 56 Murat Can Yıldız, Dk. 84 İlhan Depe, Dk. 106 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Dk. 66 Mehmet Sıddık İstemi, Dk. 93 Serdar Cansu (Vanspor Futbol Kulübü)

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ilk maçta 2-1 yendiği Vanspor Futbol Kulübü ile rövanş karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna çıktı.


Batuhan Er, Kasımpaşa, Küpeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:29 Kaynak: DHA
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