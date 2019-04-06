Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2. Randevuda

Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2. Randevuda

34 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geleceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ikinci kez mücadele edecek.

Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2. Randevuda, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geleceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ikinci kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 26 haftada Kasımpaşa, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 10. sırada yer alırken, 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde eden Erzurum temsilcisi ise 17. sırada bulunuyor.

Erzurumspor ile ikinci buluşma

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı Erzurumspor ile 2. kez karşılaşacak. İki takım ligde bu sezon birbirine ilk kez rakip oldu. 2018-2019 sezonunda ligin 10. haftasında oynanan ilk müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlanmıştı.

Düdük Zorbay Küçük'te

Yarın saat 13.30'da oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:08 Kaynak: İHA

Erzurum, Kasımpaşa, Erzurumspor Kulübü, Spor
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