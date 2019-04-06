Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2. Randevuda
34 dakika önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geleceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ikinci kez mücadele edecek.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geleceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile ikinci kez mücadele edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 26 haftada Kasımpaşa, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 10. sırada yer alırken, 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde eden Erzurum temsilcisi ise 17. sırada bulunuyor.
Erzurumspor ile ikinci buluşma
Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda oynayacağı Erzurumspor ile 2. kez karşılaşacak. İki takım ligde bu sezon birbirine ilk kez rakip oldu. 2018-2019 sezonunda ligin 10. haftasında oynanan ilk müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlanmıştı.
Düdük Zorbay Küçük'te
Yarın saat 13.30'da oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan
ve Erdem Bayık
yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan
olacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:08 Kaynak: İHA
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