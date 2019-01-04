Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Çabukluk ve Kuvvet Depoladı

Kasımpaşa, Çabukluk ve Kuvvet Depoladı

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Kasımpaşa, Çabukluk ve Kuvvet Depoladı, System.String[]


Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. Antrenmana dinamik ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla devam ettiler. Daha sonrasında idman yarı saha savunma ve hücum çalışmaları, yarı sahada yapılan çift kale maçının ardından yapılan soğuma koşuları ile tamamlandı. 

Lacivert-beyazlı ekip, bu akşam saat 17.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:27 Kaynak: DHA

Sabah, Kasımpaşa, Spor
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