Kasımpaşa, Çaykur Rizespor Maçının Ardından - Okan Buruk - İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, önemli bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, önemli bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Buruk, çok mutlu bir gece yaşadıklarını belirtti.



Müsabakadan önce yapacakları savunmanın önemine dikkat çektiklerini vurgulayan Buruk, "Önemli bir müsabaka oynadık. Bu maçtan ümitliydik. Kasımpaşa, iyi ve değişken bir takım. Kasımpaşa, uzun zamandan sonra Diagne olmadan oynadı. Bunun dezavantajını yaşadılar, biz ise bu avantajı kullandık. Skoru 2-0'a getirsek daha rahat bir galibiyet alabilirdik. Futbolculara ve bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yapacağımız maçı da kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.



İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Okan Buruk, ara transfer döneminde yaptıkları transferlerle daha da güçlendiklerini ifade etti.



Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Aatif Chahechouhe'nun performansını da değerlendiren Buruk, "Aatif, özellikle topun bizde kalması anlamında iyi şeyler yaptı. Uzun zamandır oynamıyor. Kolay değil. Aatif'ın bize katılması herkese güven verdi. Takıma kaliteli oyuncular katılıyor. 2-3 futbolcu daha transfer ederek kadromuzu güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bursaspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Hüseyin Göçek Oldu

Akhisarspor, Mechelen Forması Giyen Edin Cocalic'i Transfer Etti

Bursaspor ile 1-1 Berabere Kalan Fenerbahçe İkinci Yarıda Sadece 79 İsabetli Pas Yaptı

Rıdvan Dilmen: Bursaspor'un Golünden Önce Valbuena'ya Faul Var