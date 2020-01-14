Kasımpaşa, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı. - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı.

6 saat önce

Kasımpaşa, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı., System.String[]

Kasımpaşa, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı. - İSTANBUL

Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
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