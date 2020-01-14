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Kasımpaşa, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı.
6 saat önce
Kasımpaşa, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı. - İSTANBUL
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