Kasımpaşa, CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija'yı kadrosuna kattı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija'yı kadrosuna kattı. - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija'yı kadrosuna kattı.

6 saat önce

Kasımpaşa, CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija'yı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija'yı kadrosuna kattı., System.String[]

Kasımpaşa, CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija'yı kadrosuna kattı. - İSTANBUL

Kasımpaşa, Moskova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:39 Kaynak: İHA
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