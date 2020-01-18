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Kasımpaşa, CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija'yı kadrosuna kattı.
6 saat önce
Kasımpaşa, CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija'yı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:39 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija'yı kadrosuna kattı. - İSTANBUL
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