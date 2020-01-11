Kasımpaşa'da 10 futbolcu kampa alınmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da 10 futbolcu kampa alınmadı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'da 10 futbolcu kampa alınmadı

6 saat önce

Ligin ilk yarısını 15 puanla 14. sırada tamamlayan ve istediği performansı sergileyemeyen lacivert-beyazlı takım, kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde çalışmalarına devam etti.

Kasımpaşa'da 10 futbolcu kampa alınmadı, System.String[]

Ligin ilk yarısını 15 puanla 14. sırada tamamlayan ve istediği performansı sergileyemeyen lacivert-beyazlı takım, kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde çalışmalarına devam etti.


Teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldığı öğrenildi.


Kasımpaşa'da Ramazan Köse, Ricardo Quaresma, Yusuf Erdoğan, Fode Koita ve David Pavelka salonda çalıştı. Loret Sadiku'nun ise çalışmalarını İstanbul'da sürdürdüğü bildirildi.


Lacivert-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Strahil Popov, Veysel Sarı, Syam Ben Youssef, Olivier Veigneau, Tobias Heintz, Mustafa Pektemek, Azad Toptik, Uğurcan Yazğılı, Abdul Rahman Khalili ve Karim Hafez kamp kafilesinde yer almadı.


Bu oyunculardan Popov, TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile anlaştı. Khalili ile Uğurcan'ın ise sözleşmesi feshedildi.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...


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Kasımpaşa, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:38 
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