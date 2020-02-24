Kasımpaşa'da 3 değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da 3 değişiklik - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'da 3 değişiklik

7 saat önce

Sahasında Denizlispor'u ağırlayan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçındaki kadrodan 3 isimde değişikliğe gitti.

Kasımpaşa'da 3 değişiklik, System.String[]

Sahasında Denizlispor'u ağırlayan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçındaki kadrodan 3 isimde değişikliğe gitti.


Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'nın Denizlispor'u ağırladığı müsabakada Teknik Direktör Fuat Çapa'dan kadroda 3 değişiklik geldi. Çapa, ligin 22. haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor karşılaşmasında forma şansı verdiği Tarkan, Thiam ve İlhan'ı yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine Yusuf Erdoğan, Hajradinovic ve Koita'ya görev verdi. Lacivert-beyazlı ekibin teknik adamı Fuat Çapa'nın Denizlispor karşısında sahaya sürdüğü 11 şu şekilde:


"Ramazan, Hadegjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Ndongala, Aytaç, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf, Koita" - İSTANBUL

Denizlispor, Fuat Çapa, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti
Kasımpaşa, Denizlispor'u 2-0 yendi 12 Dev Adam, İsveç'e 87-80 mağlup oldu VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 03:35:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa'da 3 değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]