Kasımpaşa'da 6 yeni transfer 11'de - Son Dakika
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Kasımpaşa'da 6 yeni transfer 11'de

6 saat önce

Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında 11'de başladı.

Kasımpaşa'da 6 yeni transfer 11'de, System.String[]

Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında 11'de başladı.


Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yeni oyuncularına ağırlık verdi. Lacivert-beyazlılarda teknik sorumlu Erkan Çoker, takıma devre arasında katılan Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Ndongala ve Tarkan Serbest'e forma şansı verdi.


Teknik Sorumlu Erkan Çoker'in Alanyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11 şu şekilde:


Fatih, Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tarkan, Quaresma, Ndongala, Hajradinovic, Koita - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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