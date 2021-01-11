Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı

11.01.2021 11:05
Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Ahmet Oğuz ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Ahmet Oğuz'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Ahmet Oğuz, ikisi ilk 11 olmak üzere toplam 8 resmi maçta lacivert-beyazlı formayı giydi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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