Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları süren Josue Sa, Veysel Sarı, Özgür Çek, Fode Koita ve Stipe Perica katılmadı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Spor
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