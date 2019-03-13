Kasımpaşa'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları süren Josue Sa, Veysel Sarı, Özgür Çek, Fode Koita ve Stipe Perica katılmadı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45 Kaynak: AA
Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor Maçının Gün ve Saati Değişti
Beşiktaş'ın Göztepe Maçı Biletleri Satışa Çıktı
Model Didem Soydan'a Terör Örgütü Propagandası Yaptığı Gerekçesiyle Soruşturma Açıldı
Cumartesi Anneleri Paylaşımına Soruşturma Açılan Didem Soydan Hakkında Takipsizlik Kararı Verildi