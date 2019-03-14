Kasımpaşa'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, tedavileri süren Josue Sa, Veysel Sarı, Fode Koita, Stipe Perica ve David Pavelka'nın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştıkları belirtildi.



Bu oyuncuların, Akhisarspor maçında oynayıp oynayamayacağının yarın yapılacak idmandan sonra netleşeceği kaydedildi.



Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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