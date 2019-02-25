Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Kasımpaşa'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları Başladı

23 dakika önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Perşembe günü Akhisarspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Perşembe günü Akhisarspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Sakatlığı bulunan Tobias Heintz idmana katılmadı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:21 Kaynak: AA

Spor
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