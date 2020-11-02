Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı
02.11.2020 16:50
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Sezon başında göreve getirilen Mehmet Altıparmak yönetiminde 7 Süper Lig maçına çıkan Kasımpaşa, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.
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