Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

15 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Kasımpaşa'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı devam eden Uğurcan Yazğılı'nın katılmadığı, Veysel Sarı'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı belirtildi.

İdman sonrasında, 20 yaşına giren Uğurcan Yazğılı'nın doğum gününün kutlandığı da bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:03 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Antalyaspor, Spor
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