Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra sahaya geçen oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptığı aktarıldı.

İdmana, sakatlığı devam eden Uğurcan Yazğılı ile hasta olan Trezeguet ve Eray Birniçan'ın katılmadığı, Veysel Sarı'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:25 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşalı Trezeguet, Mart Ayının En İyi Afrikalı Oyuncusu Seçildi Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic'in Önümüzdeki Sezon da Takımda Olacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:35:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]