Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Tobias Heintz ile Uğurcan Yazğılı'nın katılmadığı bildirildi.

Takım kaptanı Veysel Sarı'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:54 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Antalyaspor, Spor
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