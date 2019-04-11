Kasımpaşa'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:54 Kaynak: AA
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Antalyaspor
ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Tobias Heintz ile Uğurcan Yazğılı'nın katılmadığı bildirildi.
Takım kaptanı Veysel Sarı
'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
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