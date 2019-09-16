Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın minyatür kaleli maçlar ve soğuma koşularıyla sona erdiği kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Antalyaspor, Kasımpaşa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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