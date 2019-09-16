Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
1 saat önce
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Antrenmanın minyatür kaleli maçlar ve soğuma koşularıyla sona erdiği kaydedildi.
Lacivert-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:10
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