Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.


Antrenmanın minyatür kaleli maçlar ve soğuma koşularıyla sona erdiği kaydedildi.


Lacivert-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:10 
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