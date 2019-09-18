Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

29 dakika önce

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı ifade edildi.

Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı ifade edildi.


Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.


Lacivert-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:55 
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