Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.

Sakatlığı bulunan Josue Sa idmana katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Spor
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