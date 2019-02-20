Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor
ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.
Sakatlığı bulunan Josue Sa idmana katılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:36 Kaynak: AA
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