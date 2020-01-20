Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanın antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştiği belirtildi.

Trabzonspor maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği idmana diğer oyuncuların ısınma hareketleriyle başladığı aktarıldı.

Top kazanma çalışmalarıyla devam eden idmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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