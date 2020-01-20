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Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
6 saat önce
Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanın antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştiği belirtildi.
Trabzonspor maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği idmana diğer oyuncuların ısınma hareketleriyle başladığı aktarıldı.
Top kazanma çalışmalarıyla devam eden idmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
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