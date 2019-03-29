Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Bb Erzurumspor Hazırlıkları Sürüyor

Kasımpaşa'da Bb Erzurumspor Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa'da Bb Erzurumspor Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Antrenmana milli takımlarında bulunun Trezeguet, Hafez, Heintz, Ben Youssef ve Pavelka katılmadı. Sakatlıkları bulunan Hajradinovic, Eray ve Khalili ise antrenmanda yer almadı. Uğurcan da takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:39 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Spor
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