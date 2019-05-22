Kasımpaşa'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
8 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:40 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü Beşiktaş
'a konuk olacak Kasımpaşa
, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk
ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 top kapma organizasyonuyla devam eden antrenman, pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla noktalandı.
Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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