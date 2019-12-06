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Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
6 saat önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:06 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma hareketleri ve dayanıklılık uygulamalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktik idmanla sona erdi.
Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayarak tesislerde kampa girecek.
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