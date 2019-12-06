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Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma hareketleri ve dayanıklılık uygulamalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktik idmanla sona erdi.

Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Kasımpaşa, Beşiktaş, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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